«Метеорологічного монстра» виявили у Сонячній системі. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n151995-meteorologichnogo-monstra-v-sonyachniy-systemi-znayshly-astronomy-foto-video.html

Ракурс

Унікального «метеорологічного монстра» виявили астрономи в Сонячній системі.

Група астрономів із лабораторії астрофізики Бордо вперше виміряла швидкість вітрів у середній частині атмосфери Юпітера. Біля полюсів планети дослідники «засікли» надпотужні вітри зі швидкістю близько 1450 км/год. Це явище дослідники назвали «унікальним метеорологічним монстром в Сонячній системі». Заміри проводилися за допомогою телескопів ALMA, розташованих у чилійській пустелі Атакама. Про це повідомляє ресурс Phys.org.

За інформацією науковців, Юпітер виділяється серед планет червоними і білими смугами, хмарами газу, які астрофізики використовують для відстеження вітрів. Вимірювання швидкості вітру за допомогою хмар неможливо через відсутність хмарності в цій частині атмосфери, але зіткнення газового гіганта з кометою Шумейкера-Леві 9 виробило нові молекули в стратосфері Юпітера, які рухалися разом з вітрами й саме це дозволило оцінити силу вітру.

Вчені зазначають, що найбільша швидкість вітру досягала 400 м/с. Такі показники у понад два рази перевищують швидкість шторму у Великій червоній плямі Юпітера, і в понад три рази сильніше вітрів найпотужніших торнадо на Землі.

Нагадаємо, науковці NASA у ході космічної місії Mars Reconnaissance Orbiter вивчали дюни в кратері Антоніаді, щоб створити карту Червоної планети, і в якийсь момент помітили великого «пилового диявола», який залишав за собою глибокий слід на поверхні планети.