«Метеорологического монстра» обнаружили в Солнечной системе. Скриншот с видео

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Ракурс

Уникального «метеорологического монстра» обнаружили астрономы в Солнечной системе.

Группа астрономов из лаборатории астрофизики в Бордо впервые измерила скорость ветров в средней части атмосферы Юпитера. У полюсов планеты исследователи засекли мощные ветра со скоростью около 1450 км/ч. Это явление исследователи назвали «уникальным метеорологическим монстром в Солнечной системе». Замеры проводились с помощью телескопов ALMA, расположенных в чилийской пустыне Атакама. Об этом сообщает ресурс Phys.org.

По информации ученых, Юпитер выделяется среди планет красными и белыми полосами, облаками газа, которые астрофизики используют для отслеживания ветров. Измерение скорости ветра с помощью облаков невозможно из-за отсутствия облачности в этой части атмосферы, но столкновение газового гиганта с кометой Шумейкера-Леви 9 выработало новые молекулы в стратосфере Юпитера, которые двигались вместе с ветрами и именно это позволило оценить силу ветра.

Ученые отмечают, что наибольшая скорость ветра достигала 400 м/с. Такие показатели более чем в два раза превышают скорость шторма в Большом красном пятне Юпитера, и более чем в три раза сильнее ветров самых мощных торнадо на Земле.

Напомним, ученые NASA в ходе космической миссии Mars Reconnaissance Orbiter изучали дюны в кратере Антониади, чтобы создать карту Красной планеты, и в какой-то момент заметили большого «пылевого дьявола», который оставлял за собой глубокий след на поверхности планеты.