Пылевой дьявол на Марсе попал на фото. Фото: infuture.ru

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Ракурс

Редкое явление на Марсе обнаружила команда астрономов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Ученые NASA в ходе космической миссии Mars Reconnaissance Orbiter изучали дюны в кратере Антониади, чтобы создать карту Красной планеты, а также изучить климат, атмосферные явления и геологию. В какой-то момент заметили большого пылевого дьявола, который оставляет за собой глубокий след на поверхности планеты. Об этом 6 марта сообщает 4PDA.

В процессе облета Марса космический зонд сделал снимок пылевого дьявола с очень удачного ракурса. Фотография, которую сделали с помощью камеры HiRise, предоставили сотрудникам Университета Аризоны. На фото можно увидеть темный след, оставленный пылевым дьяволом. Пока неизвестно, насколько глубоко потоки ветра врезаются в почву.

В NASA надеются, что пылевой вихрь промчится мимо ровера Mars InSight, который недавно ограничил свою работу из-за пыли, скопившейся на солнечных панелях. Если вихрь промчится рядом, то работа аппарата может восстановиться. А в том случае, если пылевой дьявол пролетит недалеко от марсохода «Настойчивость», тот сможет зафиксировать интересное явление с помощью современного оборудования.

Напомним, марсоход NASA Perseverance («Настойчивость») совершил свою первую поездку на Красной планете, преодолев около 6,5 м. Общее время поездки робота составило 33 минуты. Во время поездки инженеры проверили ходовую часть марсохода и работу колес.