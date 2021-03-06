Пиловий диявол на Марсі потрапив на фото. Фото: infuture.ru

https://racurs.ua/ua/n151387-pylovyy-dyyavol-na-marsi-potrapyv-na-foto.html

Ракурс

Рідкісне явище на Марсі виявила команда астрономів Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США.

Науковці NASA у ході космічної місії Mars Reconnaissance Orbiter вивчали дюни в кратері Антоніаді, щоб створити карту Червоної планети, а також вивчити клімат, атмосферні явища та геологію. У якийсь момент помітили великого пилового диявола, який залишає за собою глибокий слід на поверхні планети. Про це 6 березня повідомляє 4PDA.

В процесі обльоту Марса космічний зонд зробив знімок пилового диявола з дуже вдалого ракурсу. Фотографія, яку зробили за допомогою камери HiRise, надали співробітникам Університету Арізони. На фото можна побачити темний слід, залишений пиловим дияволом. Наразі невідомо, наскільки глибоко потоки вітру врізаються в ґрунт.

У NASA сподіваються, що половий вихор промчить повз ровера Mars InSight, який нещодавно обмежив свою роботу через пил, що скупчився на сонячних панелях. Якщо вихор промчить поруч, то робота апарату може відновитися. А в тому разі, якщо пиловий диявол пролетить неподалік марсоходу «Наполегливість», той зможе зафіксувати цікаве явище за допомогою сучасного обладнання.

Нагадаємо, марсохід NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив свою першу поїздку на Червоній планеті, подолавши близько 6,5 м. Загальний час поїздки робота склав 33 хвилини. Під час поїздки інженери перевірили ходову частину марсоходу та роботу коліс.