На Марсе в прошлом были значительные запасы воды, фото: ODvinsk Fun Web

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Ракурс

Марс, теперь известный как Красная планета — по цвету своей безграничных пустынь, в далеком прошлом был более голубым. Поверхность планеты содержит доказательства того, что когда-то на Марсе было большое количество воды, которое образовывало даже океаны.

Существуют различные теории относительно того, куда эта вода делась — популярна мысль, что она в той или иной степени рассеялась в космос. В тоже вреся ученые из Калифорнийского технологического института считают, что на самом деле вода Марса до сих пор остается на планете, но «в ловушке». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Новое исследование ученых показывает, что значительная часть воды Марса — от 30 до 99% - могла оказаться в составе ископаемых планеты.

Исследователи обнаружили, что примерно 4 млрд миллиарды лет назад на Марсе было достаточно воды, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной примерно от 100 до 1,5 тыс. м — объем, примерно эквивалентный половине Атлантического океана Земли.

Но уже спустя миллиард лет планета стала такой же сухой, как и сегодня.

Ранее ученые, стремившиеся объяснить, что произошло с водой на Красной планете, предполагали, что она стала «жертвой» низкой гравитации Марса — распавшись под действием ультрафиолета на кислород, который связался с оксидами, и водород, который рассеялся в космос, после потери планетой значительной части атмосферы.

Однако недостаточная скорость такого процесса и нехарактерное для него соотношение изотопов атомов водорода разного веса, который сегодня наблюдается на Марсе, не может объяснить исчезновение всех огромных запасов воды на планете таким образом даже за 3 млрд лет.

Потеря атмосферы не полностью объясняет данные, которые мы имеем о том, сколько на самом деле когда-то существовало воды на Марсе, — отмечают ученые.

По мнению ученых, вода Марса также могла «попасть в ловушку» в местных породах — в составе гидратированных минералов, как это происходит и на Земле. По расчетам ученых, за один-два миллиарда лет этот процесс мог связать от 99% процентов влаги Марса, и только остальные исчезла.

На Земле такой процесс не приводит к исчезновению воды из-за геологической активности нашей планеты — старая кора постоянно плавится в мантии и образует новую кору на границах плит, возвращая воду и другие молекулы обратно в атмосферу через вулканизм. Однако Марс в основном тектонически неактивен, и поэтому «высыхание» поверхности, когда оно происходит, является постоянным.

Напомним, в 2020 году NASA впервые обнаружило воду на освещенной стороне Луны.