Верховный суд отменил указ об увольнении экс-судьи Царевич. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n151879-delo-maydana-sud-otmenil-ukaz-ob-uvolnenii-skandalnoy-sudi-carevich.html

Ракурс

Указ об увольнении судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич отменил Верховный суд.

Одиозную судью обвиняли в незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана во время Революции достоинства. Указ о ее увольнении был принят 17 марта. Это решение означает, что оснований для увольнения нет и Царевич могут восстановить в должности. Если же Печерский райсуд откажется восстановить Царевич, тогда ей нужно будет судиться. Об этом заявил адвокат Роман Маселко в комментарии «Громадському».

Печерский суд, скорее всего, не будет препятствовать и даст приказ о ее восстановлении. Единственное — у нее закончились полномочия, поэтому для того, чтобы приступить к судопроизводству, ей нужно пройти процедуру назначения еще раз. Надо, чтобы Высший совет правосудия внес представление, а президент принял указ, — пояснил он.



Отмечается, что до повторного назначения Царевич будет считаться судьей и получать зарплату. По словам защитника, Царевич требовала отменить решение Высшего совета правосудия об увольнении и указ президента от 2016 года, компенсацию она не требовала. Кроме того, пока нет решения суда, поэтому неизвестно, как Верховный суд мотивировал отмену указа.

Напомним, в июне 2020 года Шевченковский райсуд Киева оправдал судью Оксану Царевич, которая во время Революции достоинства лишила водительских удостоверений девятерых участников автопробега в Межигорье. Все они ничего не нарушали. Рапорты полиции были сфальсифицированы.