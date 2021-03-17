Верховний суд скасував указ про звільнення екс-судді Царевич. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n151879-sprava-maydanu-sud-skasuvav-ukaz-pro-zvilnennya-skandalnoyi-suddi-carevych.html

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Указ про звільнення судді Печерського районного суду Києва Оксани Царевич скасував Верховний суд.

Одіозну суддю звинувачували в незаконному позбавленні водійських прав активістів Автомайдану під час Революції гідності. Указ про її звільнення було ухвалене 17 березня. Це рішення означає, що підстав для звільнення немає і Царевич можуть поновити на посаді. Якщо ж Печерський райсуд відмовиться поновити Царевич, тоді їй потрібно буде судитися. Про це заявив адвокат Роман Маселко в коментарі «Громадському».

Печерський суд, швидше за все, не буде перешкоджати і видасть наказ про її поновлення. Єдине — у неї закінчилися повноваження, тому для того, щоб приступити до судочинства, їй потрібно пройти процедуру призначення ще раз. Треба, щоб Вища рада правосуддя внесла подання, а президент ухвалив указ", — пояснив він.



Зазначається, що до повторного призначення Царевич вважатиметься суддею та отримуватиме зарплату. За словами захисника, Царевич вимагала скасувати рішення Вищої ради правосуддя про звільнення та указ президента від 2016 року, компенсацію вона не вимагала. Крім того, поки немає рішення суду, тому невідомо, як Верховний суд мотивував скасування указу.

Нагадаємо, у червні 2020 року Шевченківський райсуд Києва виправдав суддю Оксану Царевич, яка під час Революції гідності позбавила водійських посвідчень дев’ятьох учасників автопробігу до Межигір’я. Усі вони нічого не порушували. Рапорти поліції були сфальшовані.