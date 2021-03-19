Каким партиям больше всего доверяют украинцы – опрос. Фото: ЕРА

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Каждой из пяти парламентских партий доверяет не больше четверти украинцев.

Больше всего респондентов на момент проведения опроса доверяли партии «Слуга народа» — 25%. Об этом свидетельствуют данные КМИС.

Кроме того, по 21−22% доверяют партиям «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

На западе Украины самый низкий уровень доверия к представителям партии ОПЗЖ: 11% доверяют, 65% не имеют доверия. При этом партиям «Европейская Солидарность» и «Слуга народа» доверяют 30% и 26% соответственно.

Для центра Украины характерным является доверие к партиям «Слуга народа» и «Батькивщина» — доверие к обоим составляет 26%, несколько ниже доверие к «Европейской солидарности» — 22%.

Последние места в рейтинге доверия среди партий занимают «Голос» и ОПЗЖ — 17% и 16% соответственно.

На востоке Украины больше всего доверяют партии ОПЗЖ — 37%. На юге эта партия имеет доверие в 29%, что лишь на 3% больше, чем у «Слуги народа».

Исследования проводили с 4 по 8 декабря, опросили 2 тыс. 1 респондента. Погрешность опроса не превышает 2,4%.

Напомним, новый рейтинг партий подтвердил лидерство президентской партии «Слуга народа». Если выборы в Верховную Раду проходили бы в ближайшее время, за «слуг» отдали бы свои голоса 18% опрошенных или 26,5% среди тех, кто определился и примет участие в голосовании.