Яким партіям найбільше довіряють українці — опитування (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151994-yakym-partiyam-naybilshe-doviryaut-ukrayinci-opytuvannya-infografika.htmlРакурс
Кожній з п’яти парламентських партій довіряє не більше чверті українців.
Найбільше респондентів на момент проведення опитування довіряли партії «Слуга народу» — 25%. Про це свідчать дані КМІС.
Ще 21−22% опитаних довіряють партіям «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Опозиційна платформа — За життя».
На заході України найнижчий рівень довіри до представників партії ОПЗЖ: 11% довіряють, 65% не мають довіри. Тим часом партіям «Європейська Солідарність» та «Слуга народу» довіряють 30% та 26% відповідно.
Для центру України характерним є довіра до партій «Слуга народу» та «Батьківщина» — довіра до обох становить 26%, дещо нижча довіра до «Європейської Солідарності» — 22%.
Останні місця у рейтингу довіри серед партій посідають «Голос» та ОПЗЖ — 17% та 16% відповідно.
На сході України найбільше довіряють партії ОПЗЖ — 37%. На півдні ця партія має довіру у 29%, що лише на 3% більше, ніж у «Слуги народу».
Дослідження проводили з 4 по 8 грудня, опитали 2 тис. 1 респондента. Похибка опитування не перевищує 2,4%.
Нагадаємо, рейтинг партій підтвердив лідерство президентської партії «Слуга народу». Якщо вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, за «слуг» віддали б свої голоси 18% опитуваних або 26,5% серед тих, хто визначився та візьме участь у голосуванні.