Яким партіям найбільше довіряють українці – опитування. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/ua/n151994-yakym-partiyam-naybilshe-doviryaut-ukrayinci-opytuvannya-infografika.html

Ракурс

Кожній з п’яти парламентських партій довіряє не більше чверті українців.

Найбільше респондентів на момент проведення опитування довіряли партії «Слуга народу» — 25%. Про це свідчать дані КМІС.

Ще 21−22% опитаних довіряють партіям «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Опозиційна платформа — За життя».

На заході України найнижчий рівень довіри до представників партії ОПЗЖ: 11% довіряють, 65% не мають довіри. Тим часом партіям «Європейська Солідарність» та «Слуга народу» довіряють 30% та 26% відповідно.

Для центру України характерним є довіра до партій «Слуга народу» та «Батьківщина» — довіра до обох становить 26%, дещо нижча довіра до «Європейської Солідарності» — 22%.

Останні місця у рейтингу довіри серед партій посідають «Голос» та ОПЗЖ — 17% та 16% відповідно.

На сході України найбільше довіряють партії ОПЗЖ — 37%. На півдні ця партія має довіру у 29%, що лише на 3% більше, ніж у «Слуги народу».

Дослідження проводили з 4 по 8 грудня, опитали 2 тис. 1 респондента. Похибка опитування не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, рейтинг партій підтвердив лідерство президентської партії «Слуга народу». Якщо вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, за «слуг» віддали б свої голоси 18% опитуваних або 26,5% серед тих, хто визначився та візьме участь у голосуванні.