Tesla розбилася під Харковом. Фото: Нацполіція

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Дорожньо-транспортної пригода на Харківщині призвела до травмування шістьох осіб.

Сьогодні, 19 березня, близько 7.30 ранку правоохоронці отримали інформацію про аварію на трасі «Харків-Вовчанськ» поблизу села Шестакове. Згодом виявилося, що зіштовхнулися автомобілі Tesla під керуванням 58-річного водія та Nissan X-Trail під керуванням 37-річного чоловіка. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Внаслідок ДТП постраждали шестеро осіб. Двоє з постраждалих, водій і 36-річний пасажир з Харкова, перебували в салоні «Тесли». Інші четверо постраждалих перебували в салоні джипа. Водіїв та пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. Інформація про подію зареєстрували в Єдиному обліку територіального відділу поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, а всі обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, 18 березня у Хмельницькій області сталася смертельна ДТП з військовою вантажівкою «КамАз». На трасі «Стрий — Кіровоград — Знам’янка» між селами Поляни та Копачівка Волочиського району «КамАз» зіткнувся з легковим автомобілем Audi. Внаслідок аварії загинули дві особи з легковика.