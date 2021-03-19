Список країн “червоної” COVID-зони скоротило МОЗ — перелік

https://racurs.ua/ua/n151993-spysok-krayin-chervonoyi-covid-zony-skorotylo-moz-perelik.html

Ракурс

Список країн «червоної» COVID-зони скоротило Міністерство охорони здоров’я — відтак, з «червоної» в «зелену» зону перенесли Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Мальдіви, Бельгію, Боснію і Герцеговину, Литву, Чилі та Ліхтенштейн.

Тепер у «червоній» зоні перебуває 44 країни. Про це свідчать дані МОЗ, оприлюднені 19 березня.

У «зеленій» зоні перебувають такі популярних в українських туристів країни: Грузія, Єгипет, Марокко, Таїланд, Домініканська Республіка, Туреччина, Хорватія, Танзанія, Шрі-Ланка і Туніс.

У «червоній» зоні залишаються, зокрема, Болгарія, Чорногорія, Чехія, Угорщина, Кіпр, Польща, Албанія.

Нагадаємо, до «червоної» зони потрапляють країни, де показник захворюваності на COVID-19 перевищує показники України. Станом на 19 березня в Україні цей показник становить 354,5. При в’їзді в Україну з країн «червоної» зони необхідно проходити самоізоляцію (карантин за допомогою додатка «Дія»). Її можна достроково завершити після отримання негативного тесту на COVID-19.