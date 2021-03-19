Обшуки на фірмах родичів Медведчука та Козака влаштували правоохоронці. Фото: mediananny.com

https://racurs.ua/ua/n151990-obshuky-na-firmah-rodychiv-medvedchuka-ta-kozaka-vlashtuvaly-pravoohoronci.html

Ракурс

Фірму Оксани Марченко обшукують правоохоронці у рамках розслідування про незаконне заволодіння землею на Закарпатті.

У п’ятницю, 19 березня, правоохоронці обшукують офіс компанії «Спорт-Тур», кінцевим бенефіціаром якої є дружина Віктора Медведчука. Також силовики проводять 10 обшуків в органах державної влади Закарпатської області та безпосередньо на території спортивно-оздоровчого комплексу. Слідчі дії тривають з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов’язаних з незаконним наданням земельних ділянок лісового фонду у довгострокове користування та продажу їх у приватну власність. Про це повідомила «Українська правда» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Слідчі вважають, що невстановлені посадові особи Воловецької РДА в результаті незаконної змови надали у приватну власність «Спорт-Тур» земельні ділянки, що перебували у їх віданні, вивівши їх з державної власності, чим спричинили збиток державі. Компанія «Спорт-Тур» побудувала на землях лісогосподарського призначення в урочищі «Паражин» спортивно-житловий та оздоровчий комплекс.

За інформацією правоохоронців, на цих земельних ділянках було завдано шкоди лісу та ґрунту, зведено паркан та обмежено вільний доступ людей до спірної лісової ділянки. Виявилося, що це є порушенням правил користування природними об'єктами та конституційних прав громадян.

Також повідомляється, що правоохоронці розслідують ще одне кримінальне провадження, розпочате в березні 2021 року, стосовно неправочинного захоплення землі фірмою «Керамбуд», що належить братам нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Обшуки тут відбулися вчора, 18 березня.

За даними слідства, службові особи цього товариства у ході здійснення своєї господарської діяльності, пов’язаної із видовбуванням піску, глини та суглинку у кар'єрах на Львівщині, без жодних договорів оренди із її власниками самовільно зайняли суміжні із кар'єрами землі запасу сільських громад та приватні землі громадян. Правоохоронці вважають, що ця фірма вчиняла незаконне видобування корисних копалин та завдала збитки довкіллю у значних розмірах.

Нагадаємо, у березні Служба безпеки України викрила масштабну оборудку з тіньової реалізації неякісних нафтопродуктів. На об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов’язують з Медведчуком, провели обшуки.