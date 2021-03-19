Обыски на фирмах родственников Медведчука и Козака устроили правоохранители. Фото: mediananny.com

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Фирму Оксаны Марченко обыскивают правоохранители в рамках расследования о незаконном завладении землей на Закарпатье.

В пятницу, 19 марта, правоохранители обыскивают офис компании «Спорт-Тур», конечным бенефициаром которой является жена Виктора Медведчука. Также силовики проводят 10 обысков в органах государственной власти Закарпатской области и непосредственно на территории спортивно-оздоровительного комплекса. Следственные действия продолжаются с целью выявления и изъятия предметов и документов, связанных с незаконным предоставлением земельных участков лесного фонда в долгосрочное пользование и продажи их в частную собственность. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следователи считают, что неустановленные должностные лица Воловецкой РГА в результате незаконного сговора предоставили в частную собственность «Спорт-Тур» земельные участки, находившиеся в их ведении, выведя их из государственной собственности, чем повлекли ущерб государству. Компания «Спорт-Тур» построила на землях лесохозяйственного назначения в урочище «Паражин» спортивно-жилой и оздоровительный комплекс.

По информации правоохранителей, на этих земельных участках был нанесен ущерб лесу и почве, возведен забор и ограничен свободный доступ людей к спорному лесному участку. Оказалось, что это является нарушением правил пользования природными объектами и конституционных прав граждан.

Также сообщается, что правоохранители расследуют еще одно уголовное производство, начатое в марте 2021 года, в отношении неправомерного захвата земли фирмой «Керамбуд», принадлежащей братьям нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Обыски здесь прошли вчера, 18 марта.

По данным следствия, служебные лица этого общества в ходе осуществления своей хозяйственной деятельности, связанной с добычей песка, глины и суглинка в карьерах на Львовщине, без никаких договоров аренды с ее владельцами самовольно заняли смежные с карьерами земли запаса сельских общин и частные земли граждан. Правоохранители считают, что эта фирма совершала незаконное добычи полезных ископаемых и нанесла ущерб окружающей среде в значительных размерах.

Напомним, в марте Служба безопасности Украины разоблачила масштабную сделку по теневой реализации некачественных нефтепродуктов. На объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с Медведчуком, провели обыски.