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Список стран «красной» COVID-зоны сократил Минздрав — детали

Список стран «красной» COVID-зоны сократил Минздрав — детали

19 мар 2021, 15:57
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Список стран «красной» COVID-зоны сократило Министерство здравоохранения — таким образом с «красной» в «зеленую» зону перенесли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Литву, Чили и Лихтенштейн.

Теперь в «красной» зоне находятся 44 страны. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные 19 марта.

В «зеленой» зоне находятся такие популярные у украинских туристов страны: Египет, Грузия, Марокко, Таиланд, Доминиканская Республика, Турция, Хорватия, Танзания, Шри-Ланка и Тунис.


В «красной» зоне остаются, в частности, Болгария, Черногория, Чехия, Венгрия, Кипр, Польша, Албания.

Напомним, в «красную» зону попадают страны, где показатель заболеваемости COVID-19 превышает показатели Украины. По состоянию на 19 марта в Украине этот показатель составляет 354,5. При въезде в Украину из стран «красной» зоны необходимо проходить самоизоляцию (карантин с помощью приложения «Дія»). Ее можно досрочно завершить после получения отрицательного теста на COVID-19.

Источник: Ракурс


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