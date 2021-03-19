Tesla разбилась под Харьковом. Фото: Нацполиция

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Дорожно-транспортное происшествие на Харьковщине привело к травмированию шести человек.

Сегодня, 19 марта, около 7.30 утра правоохранители получили информацию об аварии на трассе «Харьков-Волчанск» вблизи села Шестаково. Впоследствии оказалось, что столкнулись автомобили Tesla под управлением 58-летнего водителя и Nissan X-Trail под управлением 37-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Двое из пострадавших, водитель и 36-летний пассажир из Харькова, находились в салоне «Теслы». Остальные четверо пострадавших находились в салоне джипа. Водителей и пассажиров с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Информация о происшествии зарегистрировали в Едином учете территориального отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства, а все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, 18 марта в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с военным грузовиком «КамАз». На трассе «Стрый — Кировоград — Знаменка» между селами Поляны и Копачевка Волочисского района «КамАз» столкнулся с легковым автомобилем Audi. В результате аварии погибли два человека из легковушки.