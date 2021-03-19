Погода в Україні. Фото: https://vn.20minut.ua/

https://racurs.ua/ua/n151997-pogoda-v-ukrayini-20-bereznya-mokryy-snig-ta-ojeledycya-karta.html

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Погода в Україні в суботу, 20 березня, прогнозується хмарна з проясненнями, в більшості областей пройдуть короткочасні дощі, часом — з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця.

Вітер північний, північно-західний, 3−11 м/с. У центральних і східних областях згуститься туман, видимість знизиться до 100−300 м, повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві очікується зі снігом вночі, вдень прогнозують дощ. Температура повітря вночі становитиме 1° морозу до 1° вище нуля, вдень — 3−5° тепла.

Погода у Львові також очікується з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° морозу, а вдень буде 3−5° вище нуля.

Погода в Харкові вночі очікується зі снігом, вдень прогнозують дощ. Вночі температура повітря очікується 0−2° нижче нуля, вдень — 3−5° тепла.

Погода в Одесі також буде з опадами — вночі прогнозують сніг, вдень буде дощ. Температура повітря вночі складе 0−2° тепла, а вдень буде 5−7° вище нуля.

Погода в Карпатах очікується без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 3−5° з позначкою мінус, вдень буде 5−7° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 20 березня буде доволі неспокійною, очікується слабка магнітна буря.