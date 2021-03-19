Суворий карантин запроваджують на Київщині. Фото: Ракурс

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Ракурс

Суворий карантин запроваджують у Київській області з 21 березня до 9 квітня.

Локдаун вводять через стрімке зростання кількості захворювань на коронавірус, а також різке зростання випадків, коли пацієнти з COVID потребують госпіталізації. Рішення посилити карантинні обмеження було ухвалене на засіданні обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Про це 19 березня заявив голова Київської ОДА Василь Володін на брифінгу, відео опубліковане на його сторінці у Facebook.

В облдержадміністрації зазначили, що на період суворого карантину забороняється проводити релігійні богослужіння, якщо не забезпечено наявності в споруді, приміщенні не менше 10 кв. м на одну особу. Заборонена діяльність непродовольчих ринків, павільйонів та ярмарків. Бари, ресторани та кафе не працюватимуть, дозволено лише робити доставку замовлень та замовлення на виніс. Кафе в аеропортах теж працюватимуть.

Будуть зачененими торговельно-розважальні центри та дитячо-розважальних центри всіх форм власності. Це ж стосується й магазинів непродовольчими товарами. Дозволено працювати магазинам продовольчої групи, аптекам, зоомагазинам, магазинам побутової хімії та торгівлі квітами.

Також забороняється:

відвідування закладів освіти, крім дитсадків та закладів учнями 1−4 класу;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11.00 до 6.00 наступної доби;

робота установ культури, басейнів, проведення масових заходів, крім офіційних заходів;

перевезення пасажирів автомобільним транспортом в кількості понад 50% місць для сидіння.

Нагадаємо, у «червоній» карантинній зоні досі залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська та Чернівецька області. До «помаранчевої» зони карантину віднесли 12 областей — Київську, Кіровоградську, Вінницьку, Донецьку, Одеську, Сумську, Львівську, Миколаївську, Херсонську, Хмельницьку, Тернопільську та Черкаську.