Національний фонд інвестицій з’явиться в Україні. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n152000-nacionalnyy-fond-investyciy-z-yavytsya-v-ukrayini-rozporyadjennya-zelenskogo.html

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Володимир Зеленський, президент України, розпорядився створити національний фонд інвестицій.

Рішення прийнято для формування сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних проектів і розвитку міжнародного економічного співробітництва. Відповідний указ № 103/2021 від 19 березня опублікований на сайті Офісу президента.

Зазначається, що глава держави доручив Кабміну вжити заходів про створення національного фонду інвестицій та нормування питань його діяльності. Урядовці повинні визначити напрями діяльності фонду, органів його управління та їх повноважень. Також буде впорядковане форматування статутного капіталу, джерел формування коштів фонду, використання прибутку тощо.

Нагадаємо, 13 лютого в Україні набув чинності закон про «інвестиційних нянь», який гарантує підтримку українським і іноземним інвесторам, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро, та які створюють не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена.

Також президент Зеленський заявляв, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн дол., держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.