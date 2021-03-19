Зеленський ввів до складу РНБО віце-прем'єра Федорова. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n152001-zelenskyy-vviv-do-skladu-rnbo-vice-premiera-fedorova.html

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Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова.

Відповідний указ № 102/2021 оприлюднили на сайті глави держави 19 березня.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича, — йдеться в указі.

Михайло Федоров очолив Міністерство цифрової трансформації у 2019 році й зумів зберегти крісло під час зміни уряду.

Після інавгурації Зеленський призначив Федорова позаштатним радником — він відповідав за напрямок цифрової економіки.

Сьогодні, 19 березня, знову відбудеться засідання РНБО. На минулому засіданні Рада національної безпеки та оборони доручила СБУ перевірити народних депутатів, які у 2010 році голосували за Харківські угоди.