Локдаун в Києві – Кличко відповів на заклик компенсувати збитки закладам культури. Фото: КДМА

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Карантин в Києві посилили через зростання кількості хворих на коронавірус. Віталій Кличко відповів на заклик компенсувати установам культури збитки від карантину.

Я можу сказати у відповідь пану Ткаченку: коли був загальний державний локдаун, наскільки Мінкультури фінансувало заклади культури? Чекаю цифри, скільки було інвестовано, яка була підтримка, — заявив він в ефірі каналу «Україна 24».

Окрім того, Кличко відповів на критику бізнесменів через новий локдаун у Києві.

Я чув в ефірі, що бізнесмени кажуть, що закуплено багато продуктів тощо. Дуже добре, що ми говоримо про продукти, а не про життя. Я хотів би нагадати, щоб не виникла така ситуація, коли в контейнерах зберігали тіла людей, які померли від коронавірусу в Нью-Йорку, — сказав мер Києва.

Він наголосив, що ситуація з коронавірусом у столиці критична і може призвести до колапсу медичної системи.

Я чітко розумію, наскільки непопулярне таке рішення, але це єдине рішення, яке ми можемо зараз реалізувати, — наголосив Кличко.

Нагадаємо, жорсткий карантин у Києві діятиме з 20 березня. Міністр культури Олександр Ткаченко доволі різко висловився щодо локдауну у столиці. Він вважає, що заклади культури постраждають від такого рішення й закликав Кличка компенсувати збитки.