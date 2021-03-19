Закриті канали Медведчука – Верховний суд відмовив у скасуванні санкцій. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n152003-zakryti-kanaly-medvedchuka-verhovnyy-sud-vidmovyv-u-skasuvanni-sankciy.html

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Ще один позов про скасування санкцій проти каналів Медведчука відхилили у Верховному суді.

Позивач оскаржував указ президента, стверджуючи, що було порушено його право на отримання інформації від програм, які транслюють телеканали «112 Україна», NewsOne та ZIK. Про це повідомили у прес-службі Верховного суду.

Провівши перевірку, суд не знайшов підстав для задоволення позову.

Під час розгляду справи суд перевіряв, чи є втрата доступу до інформаційних програм, які транслюють ці телеканали, порушенням прав позивача, гарантованих статями 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог громадянина, — йдеться в повідомленні.



Позивач має 30 днів для оскарження рішення суду. Крім цього, на розгляді суду залишаються ще десять позовних заяв, в яких оскаржується указ президента про застосування санкцій щодо телеканалів.

Нагадаємо, Верховний суд 1 березня дав хід першій справі щодо оскарження указу Зеленського про санкції проти телеканалів ZIK, NewsOne та «112 Україна», пов’язаних із нардепом Віктором Медведчуком.