РНБО ввела санкції проти компаній, які використовують українські надра

https://racurs.ua/ua/n152006-rnbo-vvela-sankciyi-proty-kompaniy-yaki-vykorystovuut-ukrayinski-nadra-spysok.html

Ракурс

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила максимальні санкції проти 19 компаній, які володіють ліцензіями на використання надр.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 19 березня.

Він також зазначив, що Рада нацбезпеки проведе аудит всіх дозволів на користування українськими надрами за останні 27 років.

Ви знаєте, що за Конституцією надра належать українському народу. На превеликий жаль, після першого приблизного аудиту з’ясувалося, що українського народу там не дуже багато. Переважно, це народ, який мешкає чи то на Віргінських островах, чи то на інших острівних державах, які до України мають не зовсім пряме відношення, — сказав Данілов.

Планується, що після масштабного аудиту РНБО оприлюднить інформацію про кожен дозвіл та його бенефіціарних власників.

Також Рада нацбезпеки вже наклала санкції на 19 компаній, які використовують українська надра, частина з них пов’язана з бізнесменом Павлом Фуксом.

Перелік компаній, стосовно яких введені санкції:

«Геоконнект»,

«Глобалгеоінвест»,

«Транссетгео»,

«Геопост»,

«Геовертикаль»,

«Геотаргет»,

«Надрапрайд»,

«Геофорс»,

«Геостенс»,

«Надравестгруп»,

«Бестойл компані»,

«Надра простір»,

«Інфогеотренд»,

«Еджін марка»,

«Екогазальянс»,

«Епівал енерджі»,

«Юноліт ойл»,

«Профінафт»,

«Бестгеотек».

Нагадаємо, на засідання 19 березня Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова та інших високопосадовців.