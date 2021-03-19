Зеленский прокомментировал санкции СНБО – Это странно и логично. Фото: Еправда

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятые решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Мы продолжаем восстанавливать справедливость там, где кто-то считал, что его персональные финансовые аппетиты могут быть важнее интересов государства и народа Украины, а его собственные карманы важнее государственной казны, — сказал он в видеообращении на Facebook.

Глава государства также рассказал о введении экономического паспорта украинца.

За ним все дети, рожденные в Украине, до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, — сказал Зеленский.

Глава государства сообщил, что ожидает введения санкций в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров.

Это решение СНБО можно описать двумя словами: логично и странно. Логично, что и Украина вводит такие санкции. И странно, что этого не делали, начиная с 2014 года, — подчеркнул он.

Он также упомянул о пандемии коронавируса в Украине, хотя этот вопрос не рассматривали на заседании СНБО.

Зеленский сказал, что власти на 100% увеличат финансовую помощь для бизнеса, пострадавшего из-за локдауна. Выплаты будут происходить с помощью портала «Дія».

Напомним, на заседание 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других чиновников.