Pfizer. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n152009-pervuu-smert-ot-vakciny-pfizer-zafiksirovali-v-gonkonge.html

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О первой смерти пациента после прививки вакциной Pfizer/BioNTech заявили власти Гонконга.

66-летнего мужчину нашли мертвым в его собственной машине в пятницу, а первую прививку от коронавируса он сделал во вторник. Об этом сообщает министерство здравоохранения Гонконга.

После прививки он не сообщал об ухудшении самочувствия. Мужчина страдал от диабета, гипертонии и гиперлипидемии.

Этот случай расследует экспертный комитет, который уже рассмотрел семь случаев смерти после прививки вакциной китайской компании Sinovac и пришел к выводу, что они не были непосредственно связаны с препаратом.

Вакцина Pfizer/BioNTech — препарат американского производства, имеющий 95% эффективности. Вакцину вводят в виде двух инъекций с интервалом в 21 день.

Напомним, вакцинация в Украине препаратом производителя Pfizer/BioNTech начнется уже в ближайшие недели. Скорое появление американской вакцины анонсировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.