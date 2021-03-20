Локдаун в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Ракурс

Жесткий трехнедельный карантин начал действовать в Киеве с субботы, 20 марта.

Из-за значительного роста числа больных коронавирусом столица 19 марта попала в «красную» карантинну зону. Также городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о введении дополнительных ограничений в Киеве на три недели с полуночи 20 марта до полуночи 9 апреля. Введенные в столице запреты фактически соответствуют «красному» уровню.

Ограничения в работе транспорта

График работы столичного метро на период локдауна не претерпит изменений. Метрополитен может ввести ограничения на вход, что избежать скопления людей в подземке.

Железнодорожный транспорт продолжит курсировать через Киев. Посадку и высадку пассажиров на станциях с 20 марта запрещать не будут.

Общественный транспорт в Киеве будет работать, однако перевозить пассажиров в маршрутных такси, трамваях и троллейбусах будут с ограничениями. Запрещается перевозка пассажиров, если число людей в салоне превышает 50% мест для сидения.

Что еще запрещено с 20 марта:

обслуживание посетителей в кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания;

массовые мероприятия — культурные, социальные, рекламные, развлекательные и др.;

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;

работа ТРЦ, детских развлекательных центров и других заведений сферы развлечений (дискотеки, ночные клубы);

посещение учебных заведений (кроме детсадов и школьников 1−4 классов);

прием посетителей в учреждениях культуры (музеи, кино, театры, концертные залы);

работа непродовольственных рынков, в т. ч. ярмарок, павильонов;

посещение бассейнов, за исключением тренировок профессиональных спортсменов;

проведение групповых занятий в фитнес-клубах, спортзалах;

посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Что будет работать в Киеве во время локдауна:

Кафе, рестораны, бары и другие заведения общественного питания продолжат работать только в режиме адресной доставки и заказов на вынос. При этом разрешается работа зон питания в аэропортах.

Заведения общественного питания в отелях будут открыты с 6.00 до 11.00, в остальное время можно заказать еду только в номер.

Религиозные мероприятия можно будет проводить лишь при соблюдении условия — не более одного человека на 10 кв. м помещения.

Автозаправки будут работать, но зоны питания в них будут закрыты. Банковские и почтовые отделения на локдауне продолжат деятельность в нормальном режиме.

Обучение в Киеве в учебных заведениях для учеников 1−4 классов возобновится с 28 марта, а старшеклассники будут учиться в дистанционном режиме. Детские сады во время локдауна будут работать без ограничений.

Учреждения бюджетной сферы с 20 марта переходят на дистанционный режим работы. Такие же рекомендации в КГГА дали руководителям частных компаний. Исключение составляют лишь сотрудники предприятий критической сферы, которые не могут выполнять свои обязанности удаленно.

Что еще не подпадает под запрет:

Супермаркеты, магазины продуктов, бытовой химии, средств личной гигиены, цветов, зоомагазины, аптеки. Торговые точки по продаже этих групп товаров не будут закрываться в ТРЦ.

Обслуживание клиентов в парикмахерских, салонах красоты, а также посещение спортзалов разрешается строго по предварительной записи.

Магазины непродовольственных товаров смогут продолжить обслуживание покупателей только на выдачу предварительно оформленных заказов.

Напомним, строгий карантин вводят в Киевской области с 21 марта до 9 апреля из-за стремительного роста количества заболеваний коронавирусом, а также резкого роста случаев, когда пациенты с COVID-19 нуждаются в госпитализации.