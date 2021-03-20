Боец ВСУ погиб в результате минометного обстрела на Донбассе. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n152011-boec-vsu-pogib-v-rezultate-minometnogo-obstrela-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается — пророссийские террористы дальше нарушают «режим тишины», обстреливая позиции украинских военных.

В пятницу, 19 марта, контролируемые Москвой незаконные вооруженные формирования применили минометы калибром 120 мм. Из запрещенного минскими соглашениями оружия они стреляли вблизи Водяного. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный. Это уже вторая потеря в рядах украинских военных на Донбассе за двое суток. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка «Восток» на собственной странице в Facebook.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил не совместимое с жизнью ранение, — говорится в сообщении.

Также оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Бойцы Вооруженных сил Украины отвечали на агрессию огнем.

Отмечается, что о нарушении режима «тишины» со стороны российских боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации.

Напомним, 13 марта в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку от расположенного на Приазовье населенного пункта Водяное, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, с беспилотника сбросили два выстрела ВОГ-17.