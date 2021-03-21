На Донбассе украинский воин погиб вследствие обстрела боевиков. Фото: Укринформ

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Ракурс

Война на Донбассе унесла жизнь еще одного бойца Вооруженных сил Украины.

В субботу, 20 марта, возле населенного пункта Шумы в Донецкой области в результате обстрела боевиков украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка «Север».

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.

Оккупанты девять раз обстреливали позиции бойцов ВСУ из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Неспокойно было возле Южного, Шумов, Водяного, Лебединского, Широкино, на Приазовье.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ. По состоянию на 7.00 21 марта обстрелов не зафиксировано.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ.

Напомним, 19 марта боец ВСУ погиб в результате минометного обстрела на Донбассе.