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Ракурс
На Донбассе украинский воин погиб вследствие обстрела боевиков. Фото: Укринформ

На Донбассе украинский воин погиб вследствие обстрела боевиков

21 мар 2021, 10:46
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Война на Донбассе унесла жизнь еще одного бойца Вооруженных сил Украины.

В субботу, 20 марта, возле населенного пункта Шумы в Донецкой области в результате обстрела боевиков украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка «Север».

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.

Оккупанты девять раз обстреливали позиции бойцов ВСУ из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Неспокойно было возле Южного, Шумов, Водяного, Лебединского, Широкино, на Приазовье.

На Донбассе украинский воин погиб вследствие обстрела боевиков. Источник: Facebook

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ. По состоянию на 7.00 21 марта обстрелов не зафиксировано.


О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ.

Напомним, 19 марта боец ВСУ погиб в результате минометного обстрела на Донбассе.

Источник: Ракурс


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