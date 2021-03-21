Вакцинация от коронавируса — сколько людей получили прививки за минувшие суткиhttps://racurs.ua/n152039-vakcinaciya-ot-koronavirusa-skolko-ludey-poluchili-privivki-za-minuvshie-sutki.htmlРакурс
Прививки от коронавируса за минувшие сутки, 20 марта, получили 3 тыс. 968 украинцев.
Всего со старта кампании прививки получили 108 тыс. 310 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
С начала вакцинации первую прививку сделали 108 тыс. 310 людям, вторую — одному человеку.
Больше всего прививок в сутки сделали в Киевской области — 550. Также среди лидеров Киев (270), Днепропетровская (260), Херсонская и Черкасская области (по 250).
За все время наибольшее количество прививок сделали в Донецкой (8 тыс. 244), Киевской (7 тыс. 749) и Днепропетровской (6 тыс. 909) областях.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область — 40 прививок;
- Волынская область — 100 прививок;
- Днепропетровская область — 260 прививок;
- Донецкая область — 140 прививок;
- Житомирская область — 100 прививок;
- Закарпатская область — 90 прививок;
- Запорожская область — 60 прививок;
- Ивано-Франковская область — 228 прививок;
- Киевская область — 550 прививок;
- Кировоградская область — 50 прививок;
- Луганская область — 150 прививок;
- Львовская область — 150 прививок;
- Киев — 270 прививок;
- Николаевская область — 120 прививок;
- Одесская область — 30 прививок;
- Полтавская область — 180 прививок;
- Ровенская область — 160 прививок;
- Сумская область — 130 прививок;
- Тернопольская область — 120 прививок;
- Харьковская область — 210 прививок;
- Херсонская область — 250 прививок;
- Хмельницкая область — 160 прививок;
- Черновицкая область — 60 прививок;
- Черниговская область — 110 прививок;
- Черкасская область — 250 прививок.
С 24 февраля началась вакцинация против коронавируса в Украине. Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными COVID-19 и военных.
Прививки также сделали министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и президент Владимир Зеленский.
Напомним, вакцинация в Украине от коронавируса будет проходить шестью разными вакцинами от мировых производителей. Три из них уже зарегистрированы в стране.