Вакцинация от коронавируса. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n152039-vakcinaciya-ot-koronavirusa-skolko-ludey-poluchili-privivki-za-minuvshie-sutki.html

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Прививки от коронавируса за минувшие сутки, 20 марта, получили 3 тыс. 968 украинцев.

Всего со старта кампании прививки получили 108 тыс. 310 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

С начала вакцинации первую прививку сделали 108 тыс. 310 людям, вторую — одному человеку.

Больше всего прививок в сутки сделали в Киевской области — 550. Также среди лидеров Киев (270), Днепропетровская (260), Херсонская и Черкасская области (по 250).

За все время наибольшее количество прививок сделали в Донецкой (8 тыс. 244), Киевской (7 тыс. 749) и Днепропетровской (6 тыс. 909) областях.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 40 прививок;

Волынская область — 100 прививок;

Днепропетровская область — 260 прививок;

Донецкая область — 140 прививок;

Житомирская область — 100 прививок;

Закарпатская область — 90 прививок;

Запорожская область — 60 прививок;

Ивано-Франковская область — 228 прививок;

Киевская область — 550 прививок;

Кировоградская область — 50 прививок;

Луганская область — 150 прививок;

Львовская область — 150 прививок;

Киев — 270 прививок;

Николаевская область — 120 прививок;

Одесская область — 30 прививок;

Полтавская область — 180 прививок;

Ровенская область — 160 прививок;

Сумская область — 130 прививок;

Тернопольская область — 120 прививок;

Харьковская область — 210 прививок;

Херсонская область — 250 прививок;

Хмельницкая область — 160 прививок;

Черновицкая область — 60 прививок;

Черниговская область — 110 прививок;

Черкасская область — 250 прививок.

С 24 февраля началась вакцинация против коронавируса в Украине. Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными COVID-19 и военных.

Прививки также сделали министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и президент Владимир Зеленский.

Напомним, вакцинация в Украине от коронавируса будет проходить шестью разными вакцинами от мировых производителей. Три из них уже зарегистрированы в стране.