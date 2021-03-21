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Ракурс
Вакцинация от коронавируса. Фото: 5 канал

Вакцинация от коронавируса — сколько людей получили прививки за минувшие сутки

21 мар 2021, 10:06
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Прививки от коронавируса за минувшие сутки, 20 марта, получили 3 тыс. 968 украинцев.

Всего со старта кампании прививки получили 108 тыс. 310 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

С начала вакцинации первую прививку сделали 108 тыс. 310 людям, вторую — одному человеку.

Больше всего прививок в сутки сделали в Киевской области — 550. Также среди лидеров Киев (270), Днепропетровская (260), Херсонская и Черкасская области (по 250).

За все время наибольшее количество прививок сделали в Донецкой (8 тыс. 244), Киевской (7 тыс. 749) и Днепропетровской (6 тыс. 909) областях.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область — 40 прививок;
  • Волынская область — 100 прививок;
  • Днепропетровская область — 260 прививок;
  • Донецкая область — 140 прививок;
  • Житомирская область — 100 прививок;
  • Закарпатская область — 90 прививок;
  • Запорожская область — 60 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 228 прививок;
  • Киевская область — 550 прививок;
  • Кировоградская область — 50 прививок;
  • Луганская область — 150 прививок;
  • Львовская область — 150 прививок;
  • Киев — 270 прививок;
  • Николаевская область — 120 прививок;
  • Одесская область — 30 прививок;
  • Полтавская область — 180 прививок;
  • Ровенская область — 160 прививок;
  • Сумская область — 130 прививок;
  • Тернопольская область — 120 прививок;
  • Харьковская область — 210 прививок;
  • Херсонская область — 250 прививок;
  • Хмельницкая область — 160 прививок;
  • Черновицкая область — 60 прививок;
  • Черниговская область — 110 прививок;
  • Черкасская область — 250 прививок.

С 24 февраля началась вакцинация против коронавируса в Украине. Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными COVID-19 и военных.


Прививки также сделали министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и президент Владимир Зеленский.

Напомним, вакцинация в Украине от коронавируса будет проходить шестью разными вакцинами от мировых производителей. Три из них уже зарегистрированы в стране.

Источник: Ракурс


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