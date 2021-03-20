Украинцев будут прививать шестью разными вакцинами

Вакцинация в Украине. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152028-ukraincev-budut-privivat-shestu-raznymi-vakcinami.html

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Вакцинация в Украине от коронавируса будет проходить шестью разными вакцинами от мировых производителей. Три из них уже зарегистрированы в стране.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

Сообщается, что сейчас Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. Сегодня с шестью из них подписаны предварительные соглашения и три вакцины зарегистрированы в Украине. Это препараты AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

По словам премьер-министра, в ближайшее время ожидается поставка первой партии вакцин Pfizer-BioNTech в рамках международной инициативы COVAX. В то же время возможность использования российской вакцины он отбросил.

Мы действительно не видим сегодня возможности использовать в Украине «Спутник V» по нескольким причинам. Она не прошла необходимых стадий клинических исследований. И вторая причина — это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт, — объяснил Шмыгаль.

Напомним, ранее мы сообщали, что ответственность за случаи побочного действия после проведения вакцинации от коронавируса готов взять на себя Кабмин. Правительство в ближайшее время создаст фонд помощи тем, кто может пострадать от вакцинации.