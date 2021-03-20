Эйс Вентура. Фото: BBC

https://racurs.ua/n152027-eys-ventura-vernetsya-na-bolshie-ekrany-detali.html

Ракурс

«Эйс Вентура», известная комедия 1990-х годов, вернется на большие экраны в виде сиквела после лет забвения. Компания Morgan Creek и Amazon займутся производством нового фильма о частном детективе Эйсе Вентуре.

Об этом заявила команда Morgan Creek, которая выпустила первые две части, сообщает Cinema Blend.

Фильм планируют показывать в кинотеатрах. Имя Джима Керри, который сыграл главную роль в первых двух частях, в заявлении пока не упоминается, так что его возвращение в роли Эйса Вентуры пока под вопросом. Над проектом будут работать сценаристы фильма «Еж Соник» Патрик Кейси и Джош Миллер.

Мы очень взволнованы развитием нашей франшизы «Эйс Вентура» — это заметно благодаря 3 млн фанатов, которые требуют на официальной странице Эйса Вентуры в Facebook выпуска третьего фильма, — отметили представители компании Morgan Creek.



Как известно, две части фильма «Эйс Вентура» рассказывают о необычном детективе, который занимается поиском пропавших животных и попадает в различные комедийные ситуации. Эйс отличается удивительной прической, гавайской рубашкой и гипертрофированным чувством юмора.

Напомним, ранее мы сообщали, что известный американский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину». Эта премия выдается за худшую актерскую игру, сценарий и фильм. Номинацию актер получил за свою работу в российско-китайском фильме «Тайна печати дракона».