Джо Байден. Фото: Лига

https://racurs.ua/n152026-chistku-v-belom-dome-ustroil-bayden-pyateryh-chinovnikov-uvolili-iz-za-narkotikov.html

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Джо Байден и администрация Белого дома уволили пятерых сотрудников из-за употребления в прошлом наркотических средств, в частности, марихуаны. Употребление наркотиков запрещено в рамках политики администрации Белого дома.

Причиной для увольнения также послужили дополнительные факторы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в Twitter.

Она заверила, что администрация президента Джо Байдена стремится автоматически не наказывать сотрудников за законное поведение в их регионах, разработав более гибкую политику. Известно, что уже сотни сотрудников администрации президента прошли проверку на профпригодность.

Отмечается, что на увольнение из президентской администрации могут повлиять несколько факторов, в частности употребление тяжелых наркотиков. Однако относительно марихуаны политика Белого дома стала менее жесткой — теперь она позволяет до 15 случаев употребления марихуаны в год среди сотрудников Белого дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден не жалеет о том, что назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Байден считает, что они с Путиным имеют разные взгляды на свои страны и подходы к взаимодействию в мире.