Джо Байден. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n152026-chystku-v-bilomu-domi-vlashtuvav-bayden-p-yatoh-chynovnykiv-zvilnyly-cherez-narkotyky.html

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Джо Байден та адміністрація Білого дому звільнили п’ятьох співробітників через вживання в минулому наркотичних засобів, зокрема, марихуани. Вживання наркотичних засобів забороняється в рамках політики адміністрації Білого дому.

Причиною для звільнення також послугували додаткові чинники. Про це повідомила речниця Білого дому Дженіфер Псакі у Twitter.

Вона запевнила, що адміністрація президента Джо Байдена прагне автоматично не карати співробітників за законну поведінку в їхніх регіонах, розробивши більш гнучку політику. Наразі відомо, що вже сотні співробітників адміністрації президента пройшли перевірку на профпридатність.

Зазначається, що на звільнення з президентської адміністрації може вплинути декілька чинників, зокрема вживання важких наркотиків. Однак щодо марихуани політика Білого дому стала менш жорсткою — тепер вона дозволяє до 15 випадків вживання марихуани на рік серед співробітників Білого дому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден не шкодує про те, що назвав президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Байден вважає, що вони з Путіним мають різні погляди на свої країни та підходи до взаємодії у світі.