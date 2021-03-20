Акула. Фото: Science

https://racurs.ua/ua/n152025-skelet-nezvychaynoyi-krylatoyi-akuly-vidshukaly-vcheni-foto.html

Ракурс

«Крилата» акула — новий виявлений різновид стародавньої тварини, що населяв планету мільйони років тому. Незвичайний скелет вчені-палеонтологи відшукали на північному сході Мексики.

Цей різновид акули жив у пізньому крейдяному періоді та дістав назву Aquilolamna milarcae. Про це повідомляє Science.

Повідомляється, що ця стародавня акула більше нагадувала сучасного ската, ніж своїх родичів, однак відрізнялася великими розмірами. Тільки плавники цієї доісторичної істоти досягали розмірів 1,9 метра.



Вченим вдалося з’ясувати, що «крилата» акула жила на Землі майже 93 млн років тому і, ймовірно, харчувалася планктоном. Порівняння її анатомії з 26 сучасними видами акул показало, що цей різновид належить до ламноподібних — як і біла акула (Carcharodon carcharias).

Зазначається, що незвичайна форма тіла цих тварин вказує на те, що акулі цього різновиду не потрібно було швидко наздоганяти здобич. Також аналіз скелета показав, що акула використовувала свої плавники як стабілізатор, щоби не перевернутися.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що біля берегів Нової Зеландії виявили три різновиди акул, які світяться. У кайтфіновой акули, чорнобрюхой акули-ліхтаря й південної акули-ліхтаря були виявлені сині візерунки на шкірі, які виділяють світло. З цих трьох акул кайтфін є найбільшою відомою біолюмінесцентною акулою у світі.