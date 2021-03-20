Акула. Фото: Science

https://racurs.ua/n152025-skelet-neobychnoy-krylatoy-akuly-otyskali-uchenye-foto.html

Ракурс

«Крылатая» акула — новый обнаруженный вид древнего животного, населявшего планету миллионы лет назад. Необычный скелет обнаружили ученые-палеонтологи на северо-востоке Мексики.

Этот вид акулы жил в позднем меловом периоде и получил название Aquilolamna milarcae. Об этом сообщает Science.

Сообщается, что эта древняя акула больше напоминала современного ската, чем своих родственников, однако отличалась большими размерами. Только плавники этого доисторического животного достигали 1,9 метра.

Ученым удалось выяснить, что «крылатая акула» жила на Земле около 93 млн лет назад и, вероятно, питалась планктоном. Сравнение ее анатомии с 26 современными видами акул показало, что этот вид относится к отряду ламнообразных — тому же, что и белая акула (Carcharodon carcharias).

Отмечается, что необычная форма тела этих животных указывает на то, что акуле этого вида не нужно было быстро догонять добычу. Также анализ скелета показал, что акула использовала свои плавники как стабилизатор, чтобы не перевернуться.

Напомним, ранее мы сообщали, что у берегов Новой Зеландии обнаружили три разновидности акул, которые светятся. У кайтфиновой акулы, чорнобрюхой акулы-фонаря и южной акулы-фонаря были обнаружены синие узоры на коже, которые выделяют свет. Из этих трех акул кайтфин является крупнейшей известной биолюминесцентной акулой в мире.