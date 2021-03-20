Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ейс Вентура. Фото: BBC

«Ейс Вентура» повернеться на великі екрани — деталі

20 бер 2021, 17:03
999

«Ейс Вентура», відома комедія 1990-х років, повернеться на великі екрани у вигляді сиквелу після років забуття. Компанія Morgan Creek і Amazon займуться виробництвом нового фільму про приватного детектива Ейса Вентуру.

Про це заявила команда Morgan Creek, яка випустила перші дві частини, повідомляє Cinema Blend.

Фільм планують показувати в кінотеатрах. Імʼя Джима Керрі, який зіграв головну роль у перших двох частинах, у заяві поки не згадується, так що його повернення в ролі Ейса Вентури поки під питанням. Над проектом працюватимуть сценаристи стрічки «Їжак Сонік» Патрік Кейсі і Джош Міллер.

Ми дуже схвильовані розвитком нашої франшизи «Ейс Вентура» — це помітно через 3 млн фанатів, які вимагають на офіційній сторінці Ейса Вентури у Facebook випуску третього фільму, — зазначили представники компанії Morgan Creek.


Як відомо, дві частини фільму «Ейс Вентура» розповідають про незвичайного детектива, який займається пошуком зниклих тварин та потрапляє в різні комедійні ситуації. Він відрізняється дивною зачіскою, гавайською сорочкою й гіпертрофованим почуттям гумору.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомий американський актор і бодибілдер Арнольд Шварценеггер став номінантом на «Золоту малину». Ця премія видається за найгіршу акторську гру, сценарій і фільм. Номінацію актор отримав за свою роботу в російсько-китайському фільмі «Таємниця друку дракона».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів