Ейс Вентура. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n152027-eys-ventura-povernetsya-na-velyki-ekrany-detali.html

Ракурс

«Ейс Вентура», відома комедія 1990-х років, повернеться на великі екрани у вигляді сиквелу після років забуття. Компанія Morgan Creek і Amazon займуться виробництвом нового фільму про приватного детектива Ейса Вентуру.

Про це заявила команда Morgan Creek, яка випустила перші дві частини, повідомляє Cinema Blend.

Фільм планують показувати в кінотеатрах. Імʼя Джима Керрі, який зіграв головну роль у перших двох частинах, у заяві поки не згадується, так що його повернення в ролі Ейса Вентури поки під питанням. Над проектом працюватимуть сценаристи стрічки «Їжак Сонік» Патрік Кейсі і Джош Міллер.

Ми дуже схвильовані розвитком нашої франшизи «Ейс Вентура» — це помітно через 3 млн фанатів, які вимагають на офіційній сторінці Ейса Вентури у Facebook випуску третього фільму, — зазначили представники компанії Morgan Creek.



Як відомо, дві частини фільму «Ейс Вентура» розповідають про незвичайного детектива, який займається пошуком зниклих тварин та потрапляє в різні комедійні ситуації. Він відрізняється дивною зачіскою, гавайською сорочкою й гіпертрофованим почуттям гумору.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомий американський актор і бодибілдер Арнольд Шварценеггер став номінантом на «Золоту малину». Ця премія видається за найгіршу акторську гру, сценарій і фільм. Номінацію актор отримав за свою роботу в російсько-китайському фільмі «Таємниця друку дракона».