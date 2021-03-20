Українців щепитимуть шістьма різними вакцинами

Вакцинація в Україні. Фото: Istock

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Вакцинація в Україні від коронавірусу проходитиме шістьма різними вакцинами від світових виробників. Три з них уже зареєстровані в країні.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає прес-служба уряду.

Повідомляється, що наразі Україна веде переговори з усіма світовими виробниками вакцини. Сьогодні із шістьома з них підписані попередні угоди і три вакцини зареєстровані в Україні. Це препарати AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

За словами прем'єр-міністра, найближчим часом очікується постачання першої партії вакцин Pfizer-BioNTech з міжнародної ініціативи COVAX. Натомість можливість використання російської вакцини він заперечив.

Ми справді не бачимо сьогодні можливості використовувати в Україні «Спутник V» з кількох причин. Вона не пройшла необхідних стадій клінічних досліджень. І друга причина — це те, що ми, звичайно, не можемо використовувати вакцину країни, з якою в нас триває військовий конфлікт, — пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відповідальність за випадки побічної дії після проведення вакцинації від коронавірусу готовий узяти на себе Кабмін. Уряд найближчим часом створить фонд допомоги тим, хто може постраждати від вакцинації.