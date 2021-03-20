Вакцинація в Україні. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n152016-kompensuvaty-ukrayincyam-pobichnu-diu-vakcynaciyi-poobicyav-stepanov.html

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Відповідальність за випадки побічної дії після проведення вакцинації від коронавірусу готовий взяти на себе Кабмін.

Уряд найближчим часом створить фонд допомоги тим, хто може постраждати від вакцинації. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Кабінет міністрів взяв на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації. У першу чергу це стосується компенсації задіяної шкоди. Відповідальність бере уряд України. Буде створено відповідний фонд на найближчих засіданнях, — запевнив міністр.

У МОЗ зазначили, що за останню добу, 19 березня, було зроблено 11 тис. 628 щеплень в рамках кампанії з вакцинації від коронавірусу. Станом на 20 березня загальна кількість щеплень становить 104 тис. 342. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 297 тис. 742 особи.

Нагадаємо, 19 березня голова МОЗ Максим Степанов під час свого виступу у Верховній Раді заявив, що вакцинація в Україні проходить дуже повільними темпами через бездіяльність місцевої влади та спекуляції окремих політиків, які сіють у суспільстві недовіру до вакцини, яка була закуплена Міністерством охорони здоров’я.