Вакцинация в Украине. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n152016-kompensirovat-ukraincam-pobochnoe-deystvie-vakcinacii-poobeschal-stepanov.html

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Ответственность за случаи побочного действия после проведения вакцинации от коронавируса готов взять на себя Кабмин.

Правительство в ближайшее время создаст фонд помощи тем, кто может пострадать от вакцинации. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации задействованного ущерба. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях, — заверил министр.

В Минздраве отметили, что за последние сутки, 19 марта, было сделано 11 тыс. 628 прививок в рамках кампании по вакцинации от коронавируса. По состоянию на 20 марта общее количество прививок составляет 104 тыс. 342. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 тыс. 742 человека.

Напомним, 19 марта глава Минздрава Максим Степанов во время своего выступления в Верховной Раде заявил, что вакцинация в Украине проходит очень медленными темпами из-за бездействия местной власти и спекуляции отдельных политиков, которые сеют в обществе недоверие к вакцине, которая была закуплена Министерством здравоохранения.