Имущество и акции «Мотор Сичи» арестовал суд. Фото: СБУ

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Имущество и акции «Мотор Сичи», крупнейшего в Украине производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок, арестовал суд.

Решение о наложении ареста было принято Шевченковским районным судом Киева. Имущество предприятия суд передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В то же время компания продолжит свою работу. Об этом 20 марта сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич», — говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что спецслужба осуществляет досудебные расследования в отношении «Мотор Сич» по двум направлениям:

по признакам преступлений, предусмотренных ст. 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

по признакам преступлений, предусмотренных ст. 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства во время первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Напомним, 11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что «Мотор Сич» вернут украинскому народу в законный конституционный способ ближайшее время.

Впоследствии председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что законопроект о национализации ПАО «Мотор Сич» могут презентовать через две-три недели. Такой документ уже разрабатывают.