Майно та акції «Мотор Січі» арештував суд. Фото: СБУ

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Майно та акції «Мотор Січі», найбільшого в Україні виробника авіаційних двигунів і газотурбінних установок, арештував суд.

Рішення про накладення арешту було прийняте Шевченківським районним судом Києва. Майно підприємства суд передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Водночас компанія продовжить свою роботу. Про це 20 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ «Мотор Січ», — йдеться в повідомленні.

У спецслужбі відзначили, що спецслужба здійснює досудові розслідування щодо «Мотор Січі» за двома напрямами:

за ознаками злочинів, передбачених ст. 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ).

за ознаками злочинів, передбачених ст. 209, 212, 233 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються можливі порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.

Нагадаємо, 11 березня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що «Мотор Січ» повернуть українському народу в законний конституційний спосіб найближчим часом.

Згодом голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про націоналізацію ПАТ «Мотор Січ» можуть презентувати через два-три тижні. Такий документ вже розробляють.