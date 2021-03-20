Метеорит впав та вибухнув на Кубі. Фото: xakac.info

https://racurs.ua/ua/n152014-meteoryt-vpav-ta-vybuhnuv-na-kubi-foto.html

Ракурс

Падіння метеорита сталося на Кубі, космічне тіло впало у районі міста Моа в східній частині острова.

Місцеві мешканці помітили в небі спалахи червоного і білого кольору, після чого прогримів сильний вибух. А сейсмологи після цього зафіксували ударну хвилю. Подія відбулася 20 березня о 4.06 за київським часом. Про це повідомляє видання Cubadebate.

За словами керівника Національної сейсмологічної служби Енріке Аранго Аріаса, попередньо мова йде про падіння метеорита. Про руйнування і постраждалих не поки повідомляється.

Наше обладнання зареєструвало ударну хвилю, але сенсори показали, що це був не наземний вибух, — зазначив він.

Нагадаємо, 24 грудня 2020 року у західній китайській провінції Цинхай впав метеорит. Потужна 10 тонна куля спалахнула у небі та «розфарбувала» небо у яскраві кольори. Падіння було не вертикальним, а горизонтальним, а небесне явище вдалося зафіксувати на відео.