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Ракурс
Метеорит впав та вибухнув на Кубі. Фото: xakac.info

Метеорит впав та вибухнув на Кубі (ФОТО)

20 бер 2021, 10:40
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Падіння метеорита сталося на Кубі, космічне тіло впало у районі міста Моа в східній частині острова.

Місцеві мешканці помітили в небі спалахи червоного і білого кольору, після чого прогримів сильний вибух. А сейсмологи після цього зафіксували ударну хвилю. Подія відбулася 20 березня о 4.06 за київським часом. Про це повідомляє видання Cubadebate.

За словами керівника Національної сейсмологічної служби Енріке Аранго Аріаса, попередньо мова йде про падіння метеорита. Про руйнування і постраждалих не поки повідомляється.

Наше обладнання зареєструвало ударну хвилю, але сенсори показали, що це був не наземний вибух, — зазначив він.

Метеорит впав та вибухнув на Кубі. Фото: Cubadebate

Метеорит впав та вибухнув на Кубі. Фото: Cubadebate


Метеорит впав та вибухнув на Кубі. Фото: Cubadebate

Нагадаємо, 24 грудня 2020 року у західній китайській провінції Цинхай впав метеорит. Потужна 10 тонна куля спалахнула у небі та «розфарбувала» небо у яскраві кольори. Падіння було не вертикальним, а горизонтальним, а небесне явище вдалося зафіксувати на відео.

Джерело: Ракурс


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