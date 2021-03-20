Українським аграріям обмежили компенсацію за покупку техніки. Фото: agroexpert.u

https://racurs.ua/ua/n152013-kompensaciya-za-traktor-yak-ukrayincyam-povertatymut-groshi-za-kupivlu-silgosptehniky.html

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Розмір компенсації за покупку вітчизняної сільськогосподарської техніки обмежили для українських аграріїв.

Українські фермери можуть отримати часткову компенсацію від держави, у разі придбання вітчизняної сільгосптехніки та сільгоспобладнання. Отримати компенсацію можуть юридичні особи або фізичні особи-підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільгосптоварів власного виробництва, вартість яких становить не менше 75% від загального річного обороту.

В уряді зазначили, що компенсація надається на певний перелік обладнання, який затверджує Міністерство економіки.

Для отримання компенсації за купівлю сільгосптехніки аграрії необхідно подати до банку, через який здійснювалася оплата техніки або обладнання такі документи:

копію квитанції про оплату обладнання або техніки;

акт прийому-передачі обладнання або техніки;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або машини (якщо вони підлягають реєстрації).

Уряд вирішив, що розмір компенсації становитиме 25% від вартості придбаного обладнання/техніки. При цьому, Кабмін постановою від 17 березня 2021 року № 205 встановив максимальний розмір компенсації. Таким чином сільгоспвиробник не зможе отримати більше 10 тис. розмірів мінімальної заробітної плати в одному бюджетному роціабо 60 млн грн.

Також відомо, що особливістю цієї державної програми є заборона на відчуження придбаної сільгосптехніки або обладнання протягом трьох років. При цьому фермер буде змушений повернути державі отримані гроші, якщо він порушить цю заборону.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, який знижує податкову ставку на додану вартість для аграріїв з 20% до 14% для сільськогосподарської продукції за певними категоріями. А в лютому президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає зниження ставки ПДВ.