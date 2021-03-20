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Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

Понад 15 тис. нових COVID-випадків фіксують в Україні третю добу поспіль (ІНФОГРАФІКА)

20 бер 2021, 09:30
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Офіційна статистика коронавірусу в Україні свідчить про погіршення ситуації з поширенням хвороби.

За 19 березня медики зафіксували 15 тис. 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медпрацівників. До лікарень вчора потрапили 4 тис. 369 осіб, а 260 осіб померли. Подолати хворобу зуміли 5 тис. 190 осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що за час пандемії в Україні захворіли 1 млн 535 тис. 218 осіб, а одужали вже 1 млн 253 тис. 972 особи. Жертвами «ковіду» стали 29 тис. 775 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області — 1 тис. 180 осіб та в Дніпропетровській області — 1 тис. 104 осіб. На Житомирщині захворіли 1 тис. 82 особи, а в Києві та на Одещині виявили1 тис. 70 випадків та 1 тис. 37 випадків відповідно.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ, РНБО

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 1 тис. 70 випадків;
  • Вінницька область — 823 випадки;
  • Волинська область — 240 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 тис. 104 випадки;
  • Донецька область — 583 випадки;
  • Житомирська область — 1 тис. 82 випадок;
  • Закарпатська — 366 випадків;
  • Запорізька область — 485 випадків;
  • Івано-Франківська область — 410 випадків;
  • Київська область — 1 тис. 36 випадків;
  • Кіровоградська область — 137 випадків;
  • Луганська область — 115 випадків;
  • Львівська область — 1 тис. 180 випадків;
  • Миколаївська область — 408 випадків;
  • Одеська область — 1 тис. 37 випадків;
  • Полтавська область — 400 випадків;
  • Рівненська область — 432 випади;
  • Сумська область — 564 випадки;
  • Тернопільська область — 598 випадків;
  • Харківська область — 754 випадки;
  • Херсонська область — 90 випадків;
  • Хмельницька область — 871 випадок;
  • Черкаська область — 582 випадки;
  • Чернівецька область — 539 випадків;
  • Чернігівська область — 386 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, 19 березня Міністерство охорони здоров’я оновило зони карантину в Україні, зважаючи на дані поширення коронавірусу в регіонах. З сьогоднішнього дня, 20 березня, Київ запроваджує жорсткий карантин, оскільки потрапив до «червоної» зони. Окрім столиці, «червоними» досі залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська та Чернівецька області.

Джерело: Ракурс


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