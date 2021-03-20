Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n152012-ponad-15-tys-novyh-covid-vypadkiv-fiksuut-v-ukrayini-tretu-dobu-pospil-infografika.html

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Офіційна статистика коронавірусу в Україні свідчить про погіршення ситуації з поширенням хвороби.

За 19 березня медики зафіксували 15 тис. 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медпрацівників. До лікарень вчора потрапили 4 тис. 369 осіб, а 260 осіб померли. Подолати хворобу зуміли 5 тис. 190 осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що за час пандемії в Україні захворіли 1 млн 535 тис. 218 осіб, а одужали вже 1 млн 253 тис. 972 особи. Жертвами «ковіду» стали 29 тис. 775 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області — 1 тис. 180 осіб та в Дніпропетровській області — 1 тис. 104 осіб. На Житомирщині захворіли 1 тис. 82 особи, а в Києві та на Одещині виявили1 тис. 70 випадків та 1 тис. 37 випадків відповідно.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 1 тис. 70 випадків;

Вінницька область — 823 випадки;

Волинська область — 240 випадків;

Дніпропетровська область — 1 тис. 104 випадки;

Донецька область — 583 випадки;

Житомирська область — 1 тис. 82 випадок;

Закарпатська — 366 випадків;

Запорізька область — 485 випадків;

Івано-Франківська область — 410 випадків;

Київська область — 1 тис. 36 випадків;

Кіровоградська область — 137 випадків;

Луганська область — 115 випадків;

Львівська область — 1 тис. 180 випадків;

Миколаївська область — 408 випадків;

Одеська область — 1 тис. 37 випадків;

Полтавська область — 400 випадків;

Рівненська область — 432 випади;

Сумська область — 564 випадки;

Тернопільська область — 598 випадків;

Харківська область — 754 випадки;

Херсонська область — 90 випадків;

Хмельницька область — 871 випадок;

Черкаська область — 582 випадки;

Чернівецька область — 539 випадків;

Чернігівська область — 386 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 19 березня Міністерство охорони здоров’я оновило зони карантину в Україні, зважаючи на дані поширення коронавірусу в регіонах. З сьогоднішнього дня, 20 березня, Київ запроваджує жорсткий карантин, оскільки потрапив до «червоної» зони. Окрім столиці, «червоними» досі залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська та Чернівецька області.