Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

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Официальная статистика коронавируса в Украине свидетельствует об ухудшении ситуации с распространением болезни.

За 19 марта медики зафиксировали 15 тыс. 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников. В больницы вчера попали 4 тыс. 369 человек, а 260 человек умерли. Преодолеть болезнь сумели 5 тыс. 190 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что за время пандемии в Украине заболели 1 млн 535 тыс. 218 человек, а выздоровели уже 1 млн 253 тыс. 972 человека. Жертвами «ковида» стали 29 тыс. 775 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской области — 1 тыс. 180 человек и в Днепропетровской области — 1 тыс. 104 человек. На Житомирщине заболели 1 тыс. 82 человека, а в Киеве и в Одесской области выявили 1 тыс. 70 случаев и 1 тыс. 37 случаев соответственно.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев—1 тыс. 70 случаев;

Винницкая область —823 случая;

Волынская область —240 случаев;

Днепропетровская область — 1 тыс. 104 случая;

Донецкая область —583 случая;

Житомирская область — 1 тыс. 82 случай;

Закарпатская — 366 случаев;

Запорожская область — 485 случаев;

Ивано-Франковская область — 410 случаев;

Киевская область —1 тыс. 36 случаев;

Кировоградская область — 137 случаев;

Луганская область — 115 случаев;

Львовская область —1 тыс. 180 случаев;

Николаевская область — 408 случаев;

Одесская область — 1 тыс. 37 случаев;

Полтавская область —400 случаев;

Ровенская область —432 выпада;

Сумская область — 564 случая;

Тернопольская область — 598 случаев;

Харьковская область — 754 случая;

Херсонская область — 90 случаев;

Хмельницкая область — 871 случай;

Черкасская область — 582 случая;

Черновицкая область — 539 случаев;

Черниговская область — 386 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 19 марта Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине, учитывая данные распространения коронавируса в регионах. С сегодняшнего дня, 20 марта, Киев вводит жесткий карантин, поскольку попал в «красную» зоны. Кроме столицы, «красными» до сих пор остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.