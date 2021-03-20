Более 15 тыс. новых COVID-случаев фиксируют в Украине третьи сутки подряд (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152012-bolee-15-tys-novyh-covid-sluchaev-fiksiruut-v-ukraine-treti-sutki-podryad-infografika.htmlРакурс
Официальная статистика коронавируса в Украине свидетельствует об ухудшении ситуации с распространением болезни.
За 19 марта медики зафиксировали 15 тыс. 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников. В больницы вчера попали 4 тыс. 369 человек, а 260 человек умерли. Преодолеть болезнь сумели 5 тыс. 190 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
В ведомстве отметили, что за время пандемии в Украине заболели 1 млн 535 тыс. 218 человек, а выздоровели уже 1 млн 253 тыс. 972 человека. Жертвами «ковида» стали 29 тыс. 775 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской области — 1 тыс. 180 человек и в Днепропетровской области — 1 тыс. 104 человек. На Житомирщине заболели 1 тыс. 82 человека, а в Киеве и в Одесской области выявили 1 тыс. 70 случаев и 1 тыс. 37 случаев соответственно.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев—1 тыс. 70 случаев;
- Винницкая область —823 случая;
- Волынская область —240 случаев;
- Днепропетровская область — 1 тыс. 104 случая;
- Донецкая область —583 случая;
- Житомирская область — 1 тыс. 82 случай;
- Закарпатская — 366 случаев;
- Запорожская область — 485 случаев;
- Ивано-Франковская область — 410 случаев;
- Киевская область —1 тыс. 36 случаев;
- Кировоградская область — 137 случаев;
- Луганская область — 115 случаев;
- Львовская область —1 тыс. 180 случаев;
- Николаевская область — 408 случаев;
- Одесская область — 1 тыс. 37 случаев;
- Полтавская область —400 случаев;
- Ровенская область —432 выпада;
- Сумская область — 564 случая;
- Тернопольская область — 598 случаев;
- Харьковская область — 754 случая;
- Херсонская область — 90 случаев;
- Хмельницкая область — 871 случай;
- Черкасская область — 582 случая;
- Черновицкая область — 539 случаев;
- Черниговская область — 386 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 19 марта Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине, учитывая данные распространения коронавируса в регионах. С сегодняшнего дня, 20 марта, Киев вводит жесткий карантин, поскольку попал в «красную» зоны. Кроме столицы, «красными» до сих пор остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.