Украинским аграриям ограничили компенсацию за покупку техники. Фото: agroexpert.u

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Размер компенсации за покупку отечественной сельскохозяйственной техники ограничили для украинских аграриев.

Украинские фермеры могут получить частичную компенсацию от государства, в случае приобретения отечественной сельхозтехники и сельхозоборудования. Получить компенсацию могут юридические лица или физические лица-предприниматели, основной деятельностью которых является поставка сельхозтоваров собственного производства, стоимость которых составляет не менее 75% от общего годового оборота.

В правительстве отметили, что компенсация предоставляется на определенный перечень оборудования, который утверждает Министерство экономики.

Для получения компенсации за покупку сельхозтехники аграрии необходимо подать в банк, через который осуществлялась оплата техники или оборудования такие документы:

копию квитанции об оплате оборудования или техники;

акт приема-передачи оборудования или техники;

свидетельство о регистрации транспортного средства или машины (если они подлежат регистрации).

Правительство решило, что размер компенсации составит 25% от стоимости приобретенного оборудования/техники. При этом, Кабмин постановлением от 17 марта 2021 года № 205 установил максимальный размер компенсации. Таким образом сельхозпроизводитель не сможет получить более 10 тыс. размеров минимальной заработной платы в одном бюджетном году или 60 млн грн.

Также известно, что особенностью этой государственной программы является запрет на отчуждение приобретенной сельхозтехники или оборудования в течение трех лет. При этом фермер будет вынужден вернуть государству полученные деньги, если он нарушит этот запрет.

Напомним, в декабре 2020 года Верховная Рада приняла закон, который снижает налоговую ставку на добавленную стоимость для аграриев с 20% до 14% для сельскохозяйственной продукции по категориям. А в феврале президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает снижение ставки НДС.