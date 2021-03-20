Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Метеорит упал и взорвался на Кубе. Фото: xakac.info

Метеорит упал и взорвался на Кубе (ФОТО)

20 мар 2021, 10:40
999

Падение метеорита произошло на Кубе, космическое тело упало в районе города Моа в восточной части острова.

Местные жители увидели в небе вспышки красного и белого цвета, после чего прогремел сильный взрыв. А сейсмологи после этого зафиксировали ударную волну. Событие состоялось 20 марта в 4.06 по киевскому времени. Об этом сообщает издание Cubadebate.

По словам руководителя Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариаса, предварительно речь идет о падении метеорита. О разрушениях и пострадавших не пока сообщается.

Наше оборудование зарегистрировало ударную волну, но сенсоры показали, что это был не наземный взрыв, — отметил он.

Метеорит упал и взорвался на Кубе. Фото: Cubadebate

Метеорит упал и взорвался на Кубе. Фото: Cubadebate


Метеорит упал и взорвался на Кубе. Фото: Cubadebate

Напомним, 24 декабря 2020 года в западной китайской провинции Цинхай упал метеорит. Мощный 10 тонный шар вспыхнул в небе и «раскрасил» небо в яркие цвета. Падение было не вертикальным, а горизонтальным, а небесное явление удалось зафиксировать на видео.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров