Метеорит упал и взорвался на Кубе. Фото: xakac.info

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Ракурс

Падение метеорита произошло на Кубе, космическое тело упало в районе города Моа в восточной части острова.

Местные жители увидели в небе вспышки красного и белого цвета, после чего прогремел сильный взрыв. А сейсмологи после этого зафиксировали ударную волну. Событие состоялось 20 марта в 4.06 по киевскому времени. Об этом сообщает издание Cubadebate.

По словам руководителя Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариаса, предварительно речь идет о падении метеорита. О разрушениях и пострадавших не пока сообщается.

Наше оборудование зарегистрировало ударную волну, но сенсоры показали, что это был не наземный взрыв, — отметил он.

Напомним, 24 декабря 2020 года в западной китайской провинции Цинхай упал метеорит. Мощный 10 тонный шар вспыхнул в небе и «раскрасил» небо в яркие цвета. Падение было не вертикальным, а горизонтальным, а небесное явление удалось зафиксировать на видео.