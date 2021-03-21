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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Коронавирус в Украине уложил в больницы почти 5 тыс. человек за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152038-koronavirus-v-ukraine-ulojil-v-bolnicy-pochti-5-tys-chelovek-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 20 марта, подхватили 11 тыс. 145 человек.
Заболели 585 детей и 199 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 4 тыс. 838 человек;
- летальных случаев — 166;
- выздоровело — 3 тыс. 877 человек;
- осуществлено тестирований — 68 тыс. 776 (в том числе методом ПЦР — 35 тыс. 240, методом ИФА — 6 тыс. 443).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 млн 546 тыс. 363 человека;
- выздоровело — 1 млн 257 тыс. 849 человек;
- летальных исходов — 29 тыс. 941;
- проведено ПЦР-тестов — 7 млн 659 тыс. 777.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.
Напомним, коронавирус в Украине набирает обороты, а «красных» зон карантина становится все больше. В связи с этим Кабинет министров решил пересмотреть ограничения по работе общественного транспорта в «красной» зоне карантина.
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