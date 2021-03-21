Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 20 марта, подхватили 11 тыс. 145 человек.

Заболели 585 детей и 199 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 4 тыс. 838 человек;

летальных случаев — 166;

выздоровело — 3 тыс. 877 человек;

осуществлено тестирований — 68 тыс. 776 (в том числе методом ПЦР — 35 тыс. 240, методом ИФА — 6 тыс. 443).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 млн 546 тыс. 363 человека;

выздоровело — 1 млн 257 тыс. 849 человек;

летальных исходов — 29 тыс. 941;

проведено ПЦР-тестов — 7 млн 659 тыс. 777.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Напомним, коронавирус в Украине набирает обороты, а «красных» зон карантина становится все больше. В связи с этим Кабинет министров решил пересмотреть ограничения по работе общественного транспорта в «красной» зоне карантина.