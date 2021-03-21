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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні вклав до лікарень майже 5 тис. людей за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152038-koronavirus-v-ukrayini-vklav-do-likaren-mayje-5-tys-ludey-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 20 березня, підхопили 11 тис. 145 людей.
Захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 4 тис. 838 осіб;
- летальних випадків — 166;
- одужало — 3 тис. 877 осіб;
- здійснено тестувань за добу — 68 тис. 776 (зокрема методом ПЛР — 35 тис. 240, методом ІФА — 6 тис. 443).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 1 млн 546 тис. 363 особи;
- одужало — 1 млн 257 тис. 849 осіб;
- летальних випадків — 29 тис. 941;
- проведено ПЛР-тестувань — 7 млн 659 тис. 777.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.
Нагадаємо, коронавірус в Україні набирає обертів, а «червоних» зон карантину стає дедалі більше. У зв’язку з цим Кабінет міністрів вирішив переглянути обмеження щодо роботи громадського транспорту в «червоній» зоні карантину.
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