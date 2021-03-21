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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні вклав до лікарень майже 5 тис. людей за добу (ІНФОГРАФІКА)

21 бер 2021, 09:22
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 20 березня, підхопили 11 тис. 145 людей.

Захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 4 тис. 838 осіб;
  • летальних випадків — 166;
  • одужало — 3 тис. 877 осіб;
  • здійснено тестувань за добу — 68 тис. 776 (зокрема методом ПЛР — 35 тис. 240, методом ІФА — 6 тис. 443).

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 1 млн 546 тис. 363 особи;
  • одужало — 1 млн 257 тис. 849 осіб;
  • летальних випадків — 29 тис. 941;
  • проведено ПЛР-тестувань — 7 млн 659 тис. 777.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.


Нагадаємо, коронавірус в Україні набирає обертів, а «червоних» зон карантину стає дедалі більше. У зв’язку з цим Кабінет міністрів вирішив переглянути обмеження щодо роботи громадського транспорту в «червоній» зоні карантину.

Джерело: Ракурс


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