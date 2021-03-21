Акція на підтримку Стерненка. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n152037-akciya-na-pidtrymku-sternenka-zakinchylasya-zatrymannyam-veterana-ato-i-sutychkamy-z-policiieu.html

Ракурс

Акція на підтримку Сергія Стерненка у Києві закінчилася сутичками під Печерським відділенням поліції.

За вчинення протиправних дій під час мітингу правоохоронці затримали «одного із найбільш агресивних учасників», повідомили прес-службі поліції Києва.

Затриманий — Владислав Стафійчук, також відомий як Влад Сорд, ветеран 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Правоохоронці кажуть, що він уже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю.

ЗМІ повідомили, що під час сутичок під відділенням поліція застосувала сльозогінний газ. Близько 1.00 Сорда вивезли до ізолятора тимчасового тримання.

Адвокат затриманого Дмитро Мазурок розповів журналістам, що ветерану інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. Йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в діях учасників мітингу на Банковій, які били вікна і палили вогонь, побачив спробу спровокувати правоохоронців.

Розбите скло у вікнах поміняють, написи зі стін змиють. Сліди від піротехніки на стінах Офісу президента приберуть. А ось те, що друзі Стерненка самі себе показали руйнівниками, вже не виправиш, — сказав він в коментарі «Українській правді».



Подоляк вважає, що протестувальники хотіли «спровокувати якесь дике насильство» або агресію з боку поліції.

Нагадаємо, акція на підтримку Сергія Стерненка у Києві закінчилася розтрощенням Офісу Зеленського. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що причетні до хуліганських дій понесуть відповідальність.