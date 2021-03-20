Акція. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n152034-pryhylnyky-sternenka-roztroschyly-ofis-zelenskogo-budivlu-obmaluvaly-farbou-ta-namagalysya.html

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Акція на підтримку Сергій Стерненка під Офісом президента обернулася атакою на будівлю на Банковій у Києві. Протестувальники облили червоною фарбою двері та запалили фаєри.

Вікна Офісу Зеленського вибили. Про це стало відомо з трансляції, яку веде «Радіо Свобода».







Повідомляється, що протестувальники намагалися підпалити табличку Офісу президента та вчинити підпал дверей. Стіни будівлі обписали лозунгами «Свободу Стерненко» і «Аваков — чорт!».





Активісти намагалися закидати будівлю ОП фаєрами та спровокувати пожежу всередині. Наразі вся площа в диму, на місці працюють пожежники.







Поліція спробувала відтіснити протестувальників від входу в ОП, але у них це не вийшло. Після чого учасники протесту почали кидати на поліцейських фаєри, і відтіснили їх. Під кінець акції активісти влаштували салют.











Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український активіст Сергій Стерненко сьогодні святкує свій день народження. У зв’язку з цим його прихильники запланували акцію протесту під Офісом президента на Банковій у Києві. Під урядову будівлю стягнули поліцейських.